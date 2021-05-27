Добротвор после отъезда из Беларуси: Мне предлагали работать на новом провластном сайте, который заменит Tut.by





Илья Добротвор. Фото из фейсбука.





рассказал о причинах эмиграции, а также о предложении, от которого было трудно отказаться. В комментарии «НН» оно причинах эмиграции, а также о предложении, от которого было трудно отказаться.





«Я пошел работать на стройку, потому что надо как-то выживать. Работаю на реставрации в центре Варшавы. После того как уехал, могу говорить что хочу. Если бы у меня не было детей, то я бы мог остаться и идти до конца, но я выбрал детей и их будущее. Пока Лукашенко не уйдет, я точно не вернусь.





Власти сейчас готовят ресурс, который должен заменить Tut.by. Мне предложили там работу, я не отказывался, так как собирался уехать из Беларуси. Не буду говорить, кто именно предлагал, но это один из провластных экспертов. Когда я говорил, что хочу уехать, мне начали угрожать, что не дадут этого сделать. Власть хотела, чтобы я работал на них.





У меня было несколько вариантов: либо начинать работать на них, либо уезжать, либо садиться в тюрьму. Мне не давали работать журналистом. Где бы я ни появлялся, меня задерживали. Меня выбросили из профессии, не давали возможности зарабатывать.





Они копали на меня за участие в массовых мероприятиях. Я говорю, что работал как журналист, но им пофиг… Мне дали три дня. Я за сутки сделал визу и уехал, иначе бы я сидел.





Надеюсь открыть ютуб-канал. Те, кто остаются в Беларуси, теперь должны не высовываться, а мы, кто в безопасности, будем их голосом. Не надо же подставлять людей.





Сделаю майку «Свободу Воскресенскому», его захватили в заложники. И всё, что он говорит, нужно воспринимать как слова человека, у которого пистолет у виска. Но он надеется хоть как-то войти в историю».



