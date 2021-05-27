Лукашенко предложил увеличить депутатский срок с четырех до пяти лет

Выступление Александра Лукашенко / president.gov.by

"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали 5 лет, не 4 года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", —БЕЛТА слова Лукашенко.