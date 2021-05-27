Сотни выпускников из стран СНГ выбирают учебу в Белорусском госуниверситете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

100 лет качественных знаний – Белорусский государственный университет в этом году отмечает вековой юбилей. Учебу в ведущем вузе страны выбирают не только сами белорусы, но и студенты из стран СНГ. Как для них проходит учеба за границей, расскажет корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Чтобы поступить на выбранную специальность, Кристине Оганнисян даже выучила белорусский. И вот уже третий год учится в Белорусском государственном университете. Будет журналистом.

«Почему именно Беларусь? Мне кажется, Беларусь мне по духу ближе. Сейчас Беларусь как моя вторая родина. Был экзамен по русскому языку, было собеседование, никаких сложных процедур не было. Я думаю, что приняла правильное решение и не жалею об этом», – поделилась девушка.

Но родной речи все-таки не хватает. Кристине уверена, жить человек должен на своей родине. Поэтому через два года, когда получит диплом, планирует вернуться домой. А пока дефицит национальной культуры восполняет танцами.

Фольклорный ансамбль в Беларуси существует уже больше 20 лет. Танцуют в нем не только армяне. Научиться приходят белорусы и представители других национальностей.

«Я без танцев жить не могу, я себя даже не представляю. Это частичка моей души, причем, когда ты не на родине, ты хочешь делать чего-то, что тебя приблизит к родине, вот эта частичка живет во мне. Я все делаю, чтобы не пропустить репетиции. Очень стараюсь поддерживать нашу культуру, развивать ее в Беларуси, показать все богатство нашей культуры», – рассказала Кристине Оганнисян.

Алибек из Казахстана. Он только осваивается в Беларуси. Заканчивает первый курс.

Лайф (показывает на карте): 00:07 «Родился я городе Ахчебе, в Казахстане. Но большую часть жизни я провел в столице. Приезжаешь домой, родители, друзья, семья – все собираются за столом. Мама бешбармак готовит», – поделился студент.

Карты – это его стихия. Алибек учится на факультете географии. Причем выбрал редкую и современную специальность. Ее предлагают немногие вузы. Космоаэрокартография. Здесь учат составлять карты с помощью аэроснимков, то есть с дронов или даже из космоса.

«Поступить было не так трудно, как учиться. Учиться действительно тяжело, потому что специальность тяжелая. А вот насчет адаптации, то ничего сложного, потому что все страны СНГ более или менее похожи. Люди добрые, я бы даже сказал, что добрее чем у нас», – отметил Алибек Бекбауов

Только на этом факультете за последние десять лет дипломы получили более 200 студентов из стран СНГ.

«Иногда они сдают экзамены у нас на факультете, иногда мы принимаем те экзамены, которые они сдали у себя на родине. Что касается обучения, то оно не всегда легкое, учится не всегда лекго. Но зато они получают очень большой опыт культурный и образовательный, который они везут к себе домой», – сказал заместитель декана факультета географии и геоинформатики Белорусского госуниверситета.

В Беларуси учится более 20 тысяч иностранных студентов. Большая часть – из СНГ. Чаще других сюда приезжают учится молодые люди из Туркменистана и России, а также Азербайджана.