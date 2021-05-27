Международные автоворы задержаны в Беларуси - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Гомельской области задержаны автоворы, они являются участниками международной преступной группы, сообщили в пресс-службе МВД.

Спецоперация по поимке автоворов была проведена белорусским ГУБОПиК МВД совместно с немецкой полицией.

"На днях в Мозыре и Калинковичах белорусские оперативники задержали еще двоих членов преступного сообщества в возрасте 27 и 36 лет", - говорится в сообщении.

Преступники похитили в Германии мотоцикл и квадроцикл, после чего по поддельным документам перевезли их в Беларусь. Краденое, а также оргтехнику для подделки документов обнаружили в Гомельской области.

Задержанные помещены в ИВС до решения вопроса об экстрадиции. Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности.

В январе 2021 года стало известно о задержании трех автоворов в Бранденбурге. Мужчины были пойманы с поличным - в момент кражи BMW X5, все они оказались родом из белорусских Калинковичей.

С осени прошлого года в Австрии и Германии с поличным задержали 11 членов международной группы автоворов. Все они родом из Гомельской области. В МВД отметили, что продолжат работать с зарубежными коллегами для установления причастных к угону авто.

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