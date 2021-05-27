Редкий момент: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили чувства на публике

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон предались неожиданному порыву: пара расчувствовалась во время посещения университета в Шотландии.

Герцоги Кембриджские продолжают свое путешествие по Шотландии в рамках королевского тура. Старший внук королевы и его супруга вернулись в место, где впервые встретились и полюбили друг друга – университет Сент-Эндрюс. Именно тут Кейт и Уильям провели самые веселые студенческие годы: снимали коттедж с друзьями, ходили на вечеринки, обучались истории искусств, переживали взлеты и падения.

Герцоги встретились с нынешними студентами вуза и узнали, как пандемия сказалась на их учебе и активной жизни. Во время пребывания в кампусе пара не скрывала своих чувств: Миддлтон буквально светилась от счастья и кидала на мужа влюбленные взгляды, а он не отходил ни на шаг от нее. Все это поклонники расценили, как редкое проявление чувств "послушных" герцогов на публике.

Пара решила вспомнить молодость и покаталась на сухопутных яхтах на пляже: Кейт радостно смеялась и обгоняла мужа на поворотах, а Уильям не упустил момента и подшучивал над женой, как и во время диджей-сета Миддлтон в начале тура.

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