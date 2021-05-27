﻿ Редкий момент: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили чувства на публике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Редкий момент: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили чувства на публике

27.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон предались неожиданному порыву: пара расчувствовалась во время посещения университета в Шотландии.

Герцоги Кембриджские продолжают свое путешествие по Шотландии в рамках королевского тура. Старший внук королевы и его супруга вернулись в место, где впервые встретились и полюбили друг друга – университет Сент-Эндрюс. Именно тут Кейт и Уильям провели самые веселые студенческие годы: снимали коттедж с друзьями, ходили на вечеринки, обучались истории искусств, переживали взлеты и падения.

Герцоги встретились с нынешними студентами вуза и узнали, как пандемия сказалась на их учебе и активной жизни. Во время пребывания в кампусе пара не скрывала своих чувств: Миддлтон буквально светилась от счастья и кидала на мужа влюбленные взгляды, а он не отходил ни на шаг от нее. Все это поклонники расценили, как редкое проявление чувств "послушных" герцогов на публике.

Пара решила вспомнить молодость и покаталась на сухопутных яхтах на пляже: Кейт радостно смеялась и обгоняла мужа на поворотах, а Уильям не упустил момента и подшучивал над женой, как и во время диджей-сета Миддлтон в начале тура.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Послушные" герцоги возвратились в то место, где впервые увидели друг друга: Кембриджи предались ностальгии в стенах родного университета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Украіне шукаюць замену Менску для перамоваў па Данбасу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by