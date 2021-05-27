ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Xiaomi намерена обогнать Apple с Samsung и стать лидером на рынке смартфонов

27.05.2021 10:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi планирует в этом году обойти по количеству проданных смартфонов Apple, а на протяжении нескольких следующих лет намерена стать абсолютным лидером, сместив с первого места Samsung. Об этом, как пишет Gizmochina, сообщил президент Xiaomi Group Лу Вейбинг.

В настоящее время Xiaomi занимает третье место по поставкам телефонов. В первом квартале 2021 года на долю компании приходилось 14% рынка. Второе место занимает Apple с показателем 15%, тогда как Samsung контролирует 22% рынка.

Xiaomi намерена обогнать Apple с Samsung и стать лидером на рынке смартфонов

При этом любопытно, что, согласно отраслевым источникам DigiTimes, китайские производители смартфонов, включая Xiaomi, снова сокращают планы по поставкам телефонов.

Смартфон Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB международная версия с NFC (фиолетовый)
26 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
430 р.
16 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi 9 3GB/32GB международная версия без NFC (серый)
24 отзыва
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
319 р.
26 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi 9T 4GB/64GB без NFC (угольно-серый)
8 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 662, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
468 р.
23 предложения
Сравнить эти товары →
Смартфоны Xiaomi в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi планирует в этом году обойти по количеству проданных смартфонов Apple, а на протяжении нескольких следующих лет намерена стать абсолютным лидером,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Улады Славаччыны ўхвалілі выкарыстаньне расейскай вакцыны «Спутник V»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by