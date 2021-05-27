Xiaomi намерена обогнать Apple с Samsung и стать лидером на рынке смартфонов

Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi планирует в этом году обойти по количеству проданных смартфонов Apple, а на протяжении нескольких следующих лет намерена стать абсолютным лидером, сместив с первого места Samsung. Об этом, как пишет Gizmochina, сообщил президент Xiaomi Group Лу Вейбинг.

В настоящее время Xiaomi занимает третье место по поставкам телефонов. В первом квартале 2021 года на долю компании приходилось 14% рынка. Второе место занимает Apple с показателем 15%, тогда как Samsung контролирует 22% рынка.





При этом любопытно, что, согласно отраслевым источникам DigiTimes, китайские производители смартфонов, включая Xiaomi, снова сокращают планы по поставкам телефонов.