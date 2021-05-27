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Xiaomi намерена обогнать Apple с Samsung и стать лидером на рынке смартфонов
Источник материала: Onliner
Компания Xiaomi планирует в этом году обойти по количеству проданных смартфонов Apple, а на протяжении нескольких следующих лет намерена стать абсолютным лидером, сместив с первого места Samsung. Об этом, как
В настоящее время Xiaomi занимает третье место по поставкам телефонов. В первом квартале 2021 года на долю компании приходилось 14% рынка. Второе место занимает Apple с показателем 15%, тогда как Samsung контролирует 22% рынка.
При этом любопытно, что,
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 662, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
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Компания Xiaomi планирует в этом году обойти по количеству проданных смартфонов Apple, а на протяжении нескольких следующих лет намерена стать абсолютным лидером,...
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