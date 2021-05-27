У Hoster.by проблемы с операциями по счетам. Что это значит для байнета?

Источник материала: Onliner

Компания Hoster.by сообщила об «ограничениях по возможности совершения некоторых платежей». Это стало ясно после того, как вчера сотрудники компании не получили аванс. Соответствующую информацию озвучили представители Hoster.by на странице компании в Facebook.

— При этом нам удалось вчера совершить выплаты в ФСЗН, оплатить подоходный налог. Деньги на наши счета продолжают поступать, и клиенты могут без проблем оплачивать доменные имена, услуги хостинга и другие сопутствующие услуги. На данный момент, если ситуация затянется, то мы не сможем оплачивать некоторые лицензии. Например, это лицензии на антивирусное ПО, благодаря которому мы защищаем нашу инфраструктуру. Но хорошие новости в том, что нам удалось договориться с поставщиками об отсрочке платежей […], практически все поставщики пошли нам навстречу, — отметил представитель Hoster.by.

Технический директор Hoster.by Денис Отвалко объяснил, что это значит для компании и работоспособности байнета. По словам Дениса, период отсрочки от месяца и больше — на такие уступки пошли контрагенты, которым Hoster.by должен заплатить за их услуги. Общая сумма исчисляется десятками тысяч долларов.

Около 60% сайтов в зонах .by и .бел — клиенты Hoster.by. С их работоспособностью пока все в порядке: «Мы полностью ведем деятельность, как и прежде. Но если ситуация не будет меняться, потенциально могут возникать какие-либо риски. Это потери конкурентоспособности отечественных информационных технологий, проблемы с доступом к ресурсам, электронной почте». Также Денис отметил, что возможны сложности с работой доменной зоны в целом:

— Если рассматривать худший сценарий, то не важно, где размещаются клиенты — на хостинге Hoster.by или конкурентов. Проблемы в доменных зонах .by и .бел могут испытывать все. Наша компания — технический провайдер доменных зон. То есть в случае с другими хостинг-провайдерами будет доступен хостинг, а домен — нет. Мы поддерживаем зону в рабочем состоянии, отвечаем за корневые DNS-серверы и взаимодействуем с регистраторами этих доменов.

В теории может появиться новая компания, которая возьмет на себя функции технического провайдера. Но Денис видит проблему такого сценария: «В IT-компаниях, подобных нашей, одним из главных ресурсов являются компетенции сотрудников и их настрой на работу в синергии с руководством. В отличие от технической базы, оборудования и материальных активов, квалифицированные люди — это то, что невозможно передать по доверенности в другую компанию без их желания. Поэтому учреждение новой организации (введения внешнего управления) не сможет обеспечить решение вопросов функционирования байнета».

Сейчас компания готовит обращения в государственные учреждения для снятия ограничений на операции со счетами.

18 мая в офис Hoster.by пришли силовики. Директор компании Сергей Повалишев (на фото) с того дня находится под стражей. Также в этот день прошли обыски в Tut.by, av.by, Tam.by, Rabota.by. Ключевые сотрудники некоторых из этих компаний задержаны.