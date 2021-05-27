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Белорусский рубль продолжает ослабевать к трем основным валютам

27.05.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После того как доллар опустился ниже минимума за девять месяцев, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала понемногу возвращать позиции. Евро и российский рубль также идут в рост.

На старте торгов доллар прибавил 0,80 копейки и теперь стоит 2,5142.

Евро набрал скромные 0,07 копейки. Сейчас он продается и покупается по 3,0694.

Российский рубль подрос на 0,80 копейки. Его сотня стартовала с отметки в 3,4200.

В среду доллар прибавил 0,23 копейки и стал стоить 2,5054 белорусского рубля. Евро прибавил 0,02 копейки и стал стоить 3,0682 белорусского. Сотня российских рублей тоже подросла на 0,03 копейки, до 3,4120.

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Теги: Курсы валют
 
 
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После того как доллар опустился ниже минимума за девять месяцев, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала понемногу возвращать...
 
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