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Белорусский рубль продолжает ослабевать к трем основным валютам
Источник материала: Onliner
После того как доллар опустился ниже минимума за девять месяцев, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала понемногу возвращать позиции. Евро и российский рубль также идут в рост.
На старте торгов доллар прибавил 0,80 копейки и теперь стоит 2,5142.
Евро набрал скромные 0,07 копейки. Сейчас он продается и покупается по 3,0694.
Российский рубль подрос на 0,80 копейки. Его сотня стартовала с отметки в 3,4200.
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После того как доллар опустился ниже минимума за девять месяцев, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала понемногу возвращать...
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