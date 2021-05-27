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Мужчина заложил взрывчатку под авто супруги, чтобы она не подала на развод
Источник материала: Onliner
«В милицию позвонила 45-летняя жительница Лепельского района и рассказала: на дно ее автомобиля неизвестный прикрепил схожий со взрывным устройством предмет, — сообщает МВД РБ. — О находке женщина узнала от своего знакомого, который чинил иномарку. Вызвали саперов». Оказалось, действительно бомба.
«Саперы изъяли самодельную бомбу, — рассказали в милиции. — Она состояла из металлической банки с порохом, электродетонатора, шурупов для поражения и была подключена к электросети машины».
«Выяснили, что к установке взрывчатки причастен 44-летний супруг заявительницы, — дополнили в МВД. — Таким способом он якобы хотел напугать женщину и повлиять на ее решение отказаться подавать на развод. Известно, что он злоупотребляет алкоголем, по этой причине от него и ушла жена. Мужчина несколько раз пытался убедить ее вернуться, но уговоры перерастали в оскорбления».
Сообщается, следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство.
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«В милицию позвонила 45-летняя жительница Лепельского района и рассказала: на дно ее автомобиля неизвестный прикрепил схожий со взрывным устройством предмет, —...
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