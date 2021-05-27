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«Минсктранс» возобновляет рейсы в Москву и Санкт-Петербург

27.05.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Минсктранс» сообщил о том, что в июне возобновит пассажирские перевозки по маршрутам Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург. Каждый из маршрутов будет отправляться с периодичностью через день.

Минск — Москва

Рейсы по международному маршруту Минск — Москва из белорусской столицы возобновятся с 4 июня.

  • Время отправления из Минска: 20:30.

Из Москвы автобусы начнут курсировать с 5 июня.

  • Время отправления: 19:00 (с автовокзала «Южные Ворота») и 20:45 (с автовокзала «Саларьево»).

Периодичность отправления: через день.

Минск — Санкт-Петербург

Рейсы по международному маршруту Минск — Санкт-Петербург из белорусской столицы также возобновятся с 4 июня.

  • Время отправления из Минска: 19:00.

Из Санкт-Петербурга автобусы начнут курсировать с 5 июня.

  • Время отправления: 19:00.

Периодичность отправления: через день.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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«Минсктранс» возобновляет рейсы в Москву и Санкт-Петербург

 
Теги: Минск
 
 
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«Минсктранс» сообщил о том, что в июне возобновит пассажирские перевозки по маршрутам Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург. Каждый из маршрутов будет...
 
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