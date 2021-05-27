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«Минсктранс» возобновляет рейсы в Москву и Санкт-Петербург
Источник материала: Onliner
«Минсктранс» сообщил о том, что в июне возобновит пассажирские перевозки по маршрутам Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург. Каждый из маршрутов будет отправляться с периодичностью через день.
Минск — Москва
Рейсы по международному маршруту Минск — Москва из белорусской столицы возобновятся с 4 июня.
Из Москвы автобусы начнут курсировать с 5 июня.
Периодичность отправления: через день.
Минск — Санкт-Петербург
Рейсы по международному маршруту Минск — Санкт-Петербург из белорусской столицы также возобновятся с 4 июня.
Из Санкт-Петербурга автобусы начнут курсировать с 5 июня.
Периодичность отправления: через день.
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