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Кравчук: Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу
Источник материала: АФН
Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
По его словам, Украина обратится ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, передает ТАСС.
«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку», — сказал Кравчук.
Еще одной причиной для отказа от Минска он назвал диктаторское поведение Лукашенко.
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Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе...
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