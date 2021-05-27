Аэропорт Варшавы не получал просьбы принять самолет Ryanair

Источник материала: АФН

Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена не получал просьбы принять самолет авиакомпании Ryanair после сообщения о заложенной бомбе.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий, и если бы такая просьба поступила, конечно мы бы приняли самолет и оказали всю необходимую помощь", - сказал представитель аэропорта.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе якобы не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.