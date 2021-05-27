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В Белом доме обсуждают несколько вариантов санкций против властей Беларуси

27.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники администрации Джо Байдена продолжают обсуждать возможный формат санкций в ответ на действия режима Лукашенко в Беларуси в связи с инцидентом с лайнером авиакомпании Ryanair.

Об этом в среду заявила Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Впервые выступая в качестве пресс-секретаря на брифинге в Белом доме, Жан-Пьер подтвердила, что президент Байден попросил «свою команду изучить этот (вопрос) и предложить ему несколько вариантов дальнейших действий». Окончательное решение пока не принято.

Жан-Пьер сказала об этом, отвечая на вопрос журналиста о том, приняла ли администрация окончательное решение о санкциях в отношении Беларуси.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что мог бы сделать президент Джо Байден для освобождения оппозиционного журналиста Романа Протасевича, арестованного в Минске, Карин Жан-Пьер еще раз подчеркнула, что Белый дом «очень обеспокоен» тем, что произошло в Беларуси, учитывая, что на борту самолета находились и граждане США.

«Президент осудил это [происшествие], и развитие последует», - заявила Жан-Пьер, добавив, что европейские союзники также вплотную занимаются решением вопроса.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники администрации Джо Байдена продолжают обсуждать возможный формат санкций в ответ на действия режима Лукашенко в Беларуси в связи с инцидентом с...
 
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