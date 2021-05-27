|
Разворот рейса: самолет из Беларуси не смог попасть в Барселону
27.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самолет национальной авиакомпании Беларуси не смог сегодня выполнить рейс в Барселону. Борт вылетел из Минска, однако авиационные власти Франции его не пропустили, сообщает телеканал «МИР 24».
«Мы пытались найти обходные пути, другие маршруты. Нашли – южнее Франции, ближе к Тунису. Там воздушное пространство, которое не принадлежит ни одной стране, это общее пространство. Конечно, в этой зоне тоже есть диспетчеры, которые должны помогать летчикам, а не запрещать. Мы попытались пройти через эту зону, но французские диспетчеры незаконно отказали нам в полете в нейтральном воздушном пространстве. К сожалению, нам пришлось отменить полет, проинформировали об этом пассажиров, намучали их, безусловно», – заявил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.
Борт должен был также забрать пассажиров из Барселоны в Минск. В «Белавиа» заявили, что такие действия противоречат нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его не пропустили через свою территорию власти Франции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)