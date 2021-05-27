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Разворот рейса: самолет из Беларуси не смог попасть в Барселону

27.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет национальной авиакомпании Беларуси не смог сегодня выполнить рейс в Барселону. Борт вылетел из Минска, однако авиационные власти Франции его не пропустили, сообщает телеканал «МИР 24».

На борту находились более 50 пассажиров, причем лишь шестеро из них – белорусы. Остальные – граждане других стран, в том числе ЕС, а также Армении, Казахстана и России. О своем решении не пропустить белорусский самолет Франция сообщила, когда он был уже в небе.

«Мы пытались найти обходные пути, другие маршруты. Нашли – южнее Франции, ближе к Тунису. Там воздушное пространство, которое не принадлежит ни одной стране, это общее пространство. Конечно, в этой зоне тоже есть диспетчеры, которые должны помогать летчикам, а не запрещать. Мы попытались пройти через эту зону, но французские диспетчеры незаконно отказали нам в полете в нейтральном воздушном пространстве. К сожалению, нам пришлось отменить полет, проинформировали об этом пассажиров, намучали их, безусловно», – заявил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Борт должен был также забрать пассажиров из Барселоны в Минск. В «Белавиа» заявили, что такие действия противоречат нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву.



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Теги: Минск
 
 
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Его не пропустили через свою территорию власти Франции.
 
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