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Скандал на "Евровидении-2021": Манижа подает в суд за клевету

27.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Участница "Евровидения-2021" Манижа обратилась в суд: певица больше не намерена терпеть оскорбления в свой адрес.

Благодаря участию в песенном конкурсе Манижа получила не только славу, но и шквал критики от хейтеров. Злопыхатели не оценили феминистический номер и песню певицы. И хотя звезда старается спокойно относиться к критике, недавний материал издания Wonderzine задел ее чувства.

В статье, написанной редактором, звезду упрекнули не только в стиле и подаче, но рассказали о ее якобы тайных покровителях.

После разгромной статьи Манижа заявила - она слышала многое за последнее время, но эти заявления шокировали даже ее: теперь певица намерена обратиться в суд.

"Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство меня и моей семьи", - отметила 29-летняя звезда.

Манижа отметила, что готова предоставить все доказательства, которые опровергнут "эти фейки" и напомнила о позиции издания, которое борется с женскими стереотипами.

"Как при такой позиции одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую? Разочарована в издании, которому верила очень много лет", - подытожила Манижа.

Напомним, что на "Евровидении" Манижа заняла лишь 9-е место, а победителями конкурса стала итальянская группа Maneskin.

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Певица больше не может терпеть нелестную критику в свою сторону. Участница "Евровидения" решила оспорить фейк от редактора женского издания.
 
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