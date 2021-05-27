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Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Славгороде

27.05.2021 11:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, вечером 25 мая мальчик подтянул стул, залез на подоконник и облокотившись о москитную сетку выпал с высоты четвертого этажа. 

Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Славгороде

Окно на кухне открыла старшая девочка, чтобы позвать домой брата и сестру. Мама в это время была в ванной комнате, уточнили в пресс-службе СК.

С различными телесными повреждениями ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. 

 
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По данным следствия, вечером 25 мая мальчик подтянул стул, залез на подоконник и облокотившись о москитную сетку выпал с высоты четвертого этажа. 
 
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