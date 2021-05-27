Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Славгороде

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Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Славгороде
Источник материала: Навiны
По данным следствия, вечером 25 мая мальчик подтянул стул, залез на подоконник и облокотившись о москитную сетку выпал с высоты четвертого этажа.
Окно на кухне открыла старшая девочка, чтобы позвать домой брата и сестру. Мама в это время была в ванной комнате, уточнили в пресс-службе СК.
С различными телесными повреждениями ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.
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По данным следствия, вечером 25 мая мальчик подтянул стул, залез на подоконник и облокотившись о москитную сетку выпал с высоты четвертого этажа.
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