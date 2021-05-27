Источник материала: UDF



Лукашенко смог связать ситуацию с Ryanair и отношения России со странами Запада / коллаж Еврорадио

Протон и ледяная война: 7 нестыковок в версии Лукашенко о посадке борта Ryanair

«Не исключено, что были и наши братья»

«Я вот выскажу сомнения, что у нас есть серьёзные оперативные позиции в Греции. Кто-то ведь должен был подсказать. И я не исключаю, что это были братья».

Вписались за Сапегу

«Я не знаю, является ли Сапега редактором канала со сливами данных силовиков. Может, и является. Может, и не является. Пусть доказывают. Докажут — пусть наказывают. Но вот эти признательные видео никому не делают чести», — написала она. А за несколько постов до этого просила: «Верните девушку».

Главный проигравший — Россия

Против Запада, но и не с Лукашенко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко рвётся защищать Москву, а российская пропаганда над ним подтрунивает Если у Беларуси из-за борта Ryanair возникнут проблемы, то они коснутся и России.