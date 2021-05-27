Источник материала: UDF



Последний раз Михаил Мишустин прилетал в Минск в апреле / БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По приказу Путина? В Минск сегодня прилетит российский премьер Мишустин На завтра запланирована также встреча Лукашенко с российским президентом.

О рабочем визите27-28 мая в Беларусь сообщает. Предполагается, что помимо работы в рамках саммита СНГ, состоится встреча российского премьера с белорусским коллегойОб этой встрече главы правительств договорились 24 мая во время телефонного разговора. Одной из тем этого разговора был инцидент с самолетом Ryanair. Белорусская сторона тогда сообщала, что Головченко информировал российского коллегу о том, что произошло, и о «тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси».На завтра запланирована также встречас российским президентом Владимиром Путиным.