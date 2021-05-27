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По приказу Путина? В Минск сегодня прилетит российский премьер Мишустин
Источник материала: UDF
Последний раз Михаил Мишустин прилетал в Минск в апреле / БЕЛТА
О рабочем визите Михаила Мишустина 27-28 мая в Беларусь сообщает
Об этой встрече главы правительств договорились 24 мая во время телефонного разговора. Одной из тем этого разговора был инцидент с самолетом Ryanair. Белорусская сторона тогда сообщала, что Головченко информировал российского коллегу о том, что произошло, и о «тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси».
На завтра запланирована также встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным.
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На завтра запланирована также встреча Лукашенко с российским президентом.
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