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По приказу Путина? В Минск сегодня прилетит российский премьер Мишустин

27.05.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

По приказу Путина? В Минск сегодня прилетит российский премьер Мишустин
Последний раз Михаил Мишустин прилетал в Минск в апреле / БЕЛТА
28 мая в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ, но российского премьера Михаила Мишустина в Минске ждут уже сегодня.

О рабочем визите Михаила Мишустина 27-28 мая в Беларусь сообщает ТАСС. Предполагается, что помимо работы в рамках саммита СНГ, состоится встреча российского премьера с белорусским коллегой Романом Головченко.

Об этой встрече главы правительств договорились 24 мая во время телефонного разговора. Одной из тем этого разговора был инцидент с самолетом Ryanair. Белорусская сторона тогда сообщала, что Головченко информировал российского коллегу о том, что произошло, и о «тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси».

На завтра запланирована также встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным.
 
Теги: Минск
 
 
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На завтра запланирована также встреча Лукашенко с российским президентом.
 
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