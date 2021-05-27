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Диспетчеры в Минске сообщили пилотам о минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили «письмо»
Источник материала: UDF
Фото: Delfi
Центру
23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса
В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва. В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Однако, как выяснил Центр «Досье», на тот момент письмо от «террористов» получили только «Литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.
В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако «Досье» выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска (
В версии белорусских властей множество противоречий. ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. Требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час — столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня. Реальность фигуры Ахмеда Урланова также вызывает вопросы. Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная. Каким образом белорусские спецслужбы узнали о минировании самолета до получения письма о бомбе? Откуда им было известно, что сообщение было отправлено еще в несколько аэропортов?
Кроме того, во время своего выступления Лукашенко рассказал, что сообщение было прислано из Швейцарии. Скорее всего, это говорит о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение.
Письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить электронное письмо с аккаунта Protonmail на Gmail (см. фото 1), то IP-адрес, который указан в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии (см. фото 2). Поэтому в случае с сообщением, отправленным с адреса
Бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был задержан после посадки самолета в Минске, обвиняют в организации массовых беспорядков, грубом нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни. Протасевич был включен в список лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности, однако пока что это обвинение против него официально не выдвигали. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка — гражданка России Софья Сапега. По данным источника «Новой Газеты», ее обвиняют в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и организации групповых действий, сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти. Протасевичу и Сапеге может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Диспетчеры в Минске сообщили пилотам о минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили «письмо»
Нестыковки в «террористической» версии белорусских властей.
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