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Девальвацией ко всем валютам открылись торги на белорусской бирже 27 мая
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Доллар и евро поднялись до максимума за восемь дней, а российский рубль до максимума почти за три недели.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос сразу на 0,0080 BYN до 2,5142 BYN/USD.
Напомним, что ещё во вторник стоимость доллара находилась на минимуме за 278 дней (более 9 месяцев).
Курс евро подрос всего на 0,0007 BYN до 3,0684 BYN/EUR. Евро дорожает третий день.
Курс российского рубля поднялся на 0,0080 BYN до 3,4200 BYN/100 RUB до максимума за 20 дней.
К моменту написания новости только российский рубль находится выше уровня начала месяца, но лишь на треть копейки (0,0035 BYN).
Доллар и евро пока в минусе, но с таким новостным фоном, они легко могут за оставшиеся пару торгов отыграть все потери и выйти в плюс.
Московская биржа
К 10 утра доллар на бирже в Москве подорожал примерно на 20 копеек к вчерашнему уровню до — 73,54 российских рублей. Пока курс американской валюты находится вблизи минимума за два месяца. Ситуация на валютном рынке России спокойная.
Курс евро сегодня наоборот снизился и тоже примерно на 20 копеек до 89,72 российских рублей.
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Доллар и евро поднялись до максимума за восемь дней.
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