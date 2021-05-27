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Девальвацией ко всем валютам открылись торги на белорусской бирже 27 мая

27.05.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девальвацией ко всем валютам открылись торги на белорусской бирже 27 мая
Иллюстративное фото
Доллар, евро и российский рубль на старте торгов двинули вверх. Корзина валют подорожала на 0,23% до максимума за 15 дней.

Доллар и евро поднялись до максимума за восемь дней, а российский рубль до максимума почти за три недели.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:25:

Курс доллара вырос сразу на 0,0080 BYN до 2,5142 BYN/USD.

Напомним, что ещё во вторник стоимость доллара находилась на минимуме за 278 дней (более 9 месяцев).

Курс евро подрос всего на 0,0007 BYN до 3,0684 BYN/EUR. Евро дорожает третий день.

Курс российского рубля поднялся на 0,0080 BYN до 3,4200 BYN/100 RUB до максимума за 20 дней.

К моменту написания новости только российский рубль находится выше уровня начала месяца, но лишь на треть копейки (0,0035 BYN).

Доллар и евро пока в минусе, но с таким новостным фоном, они легко могут за оставшиеся пару торгов отыграть все потери и выйти в плюс.

Московская биржа


К 10 утра доллар на бирже в Москве подорожал примерно на 20 копеек к вчерашнему уровню до — 73,54 российских рублей. Пока курс американской валюты находится вблизи минимума за два месяца. Ситуация на валютном рынке России спокойная.

Курс евро сегодня наоборот снизился и тоже примерно на 20 копеек до 89,72 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро поднялись до максимума за восемь дней.
 
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