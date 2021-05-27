Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 27 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня Если в этот день хорошая погода - будет урожай огурцов.

Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем ниже в нашем материале.По приказу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.На Руси святого Исидора называли Сидором, а прозвище Бокогрей он получил из-за того, что с этой даты прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали из-за моря стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.Если в этот день хорошая погода - будет урожай огурцов.Холодный день – к холодному лету.Ранние ласточки –будет счастливый год.Если в этот день увидеть ласточку и умыться молоком - будет хорошая кожа.Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.Сны в этот день вещие - постарайтесь запомнить его.В этот день запрещается работать и выполнять дела по дому.Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар.