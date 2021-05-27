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Праздник 27 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня

27.05.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 27 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня
Коллаж: РБК-Украина
В этот день православные верующие чтут память святого мученика Исидора Хиосского, который жил в III веке на острове Хиосе.

Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем ниже в нашем материале.

По приказу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.

На Руси святого Исидора называли Сидором, а прозвище Бокогрей он получил из-за того, что с этой даты прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали из-за моря стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.

Главные приметы этого дня:


Если в этот день хорошая погода - будет урожай огурцов.

Холодный день – к холодному лету.

Ранние ласточки –будет счастливый год.

Если в этот день увидеть ласточку и умыться молоком - будет хорошая кожа.

Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.

Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.

Сны в этот день вещие - постарайтесь запомнить его.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день запрещается работать и выполнять дела по дому.

Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар.
 
 
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Если в этот день хорошая погода - будет урожай огурцов.
 
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