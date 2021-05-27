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В минской школе у первоклассников симптомы отравления. Один в больнице
Источник материала: Onliner
Странная ситуация в 66-й школе Минска: у детей обнаружились симптомы отравления. В родительском чате насчитали около 15 первоклассников, которые почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. Один ребенок в больнице.
«Дети почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, температура. У моего ребенка тоже. В нашем классе человек 15 написали, что детям плохо и сегодня в школу не придут», — рассказала одна из мам.
Мама, чей ребенок сейчас в больнице, говорит, что мальчик ел только завтрак. Его забрали из школы до обеда, так что дело не в обеденной еде. Вот как она описала ситуацию: «На завтрак вчера был омлет, сосиска и какао. Ребенок омлет не ест, только съел сосиску и какао. Когда вернулся из школы, ему стало плохо. Сначала думала, это вирус, но температуры не было. Потом начало тошнить, вызвали скорую. Вечером подняла этот вопрос в чате класса. Выяснилось, почти половина класса, человек 15, с такими симптомами. Заподозрили какао, вдруг с молоком что-то было не так. Но точную причину пока не знаем».
Родители рассказали, что сегодня будет собрание с руководством школы, будут обсуждать инцидент.
Классный руководитель отказалась от комментариев, завучи сказали, что не в курсе ситуации. Директор школы на совещании, сообщили в ее приемной.
Мы обратились в пресс-службу Министерства здравоохранения, там подтвердили, что у некоторых детей в этой школе были жалобы на плохое самочувствие. Но о массовом отравлении речи не идет, сказали в Минздраве и пообещали позже разместить официальный комментарий.
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Странная ситуация в 66-й школе Минска: у детей обнаружились симптомы отравления. В родительском чате насчитали около 15 первоклассников, которые почувствовали...
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