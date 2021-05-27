Футбол отменяется. Матч белорусских и европейских звезд переносится на неопределенный срок

Источник материала: Onliner

Матч наших и европейских звезд, приуроченный к 110-летию белорусского футбола, который должен был состояться на национальном олимпийском стадионе «Динамо» 5 июня, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает федерация футбола.

За Беларусь должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, а за Европу — литовец Эдгарас Янкаускас, чех Томаш Росицки, немец Кевин Кураньи, португалец Педру Мендеш и хорват Юрица Враньеш.

Многие белорусы стали писать зарубежным футболистам в соцсети с просьбой не прилетать на матч, а после инцидента с самолетом Ryanair футболистам стало сложно сделать это технически.

Известно, что чех Томаш Росицки, изначально согласившийся участвовать в матче, передумал. Такое же решение принял литовец Эдгарас Янкаускас.

От комментариев в федерации футбола отказались.