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Kia Seltos начали продавать в Беларуси. Цена — от 55,9 тысячи рублей

27.05.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Kia Seltos появилась в России уже давно, но до нас бюджетный SUV все еще не доехал. Спешим порадовать поклонников корейского производителя: белорусский импортер Kia объявил о старте продаж Seltos! В зависимости от комплектации цена автомобиля составит от 55 900 до 58 900 рублей. 

Kia Seltos начали продавать в Беларуси. Цена — от 55,9 тысячи рублей

Как Onliner сообщили в дилерской сети Kia, в РБ «живые» машины появятся во второй половине июля 2021 года. Нашим соотечественникам предложен выбор между двумя комплектациями: Luxe и Style. Независимо от версии машины оснащаются 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,6 литра (123 л. с.). Привод — передний, коробка — «автомат».

Kia Seltos начали продавать в Беларуси. Цена — от 55,9 тысячи рублей

Кроссовер Seltos будет представлен в 8 вариантах одноцветной окраски кузова. Все Kia Seltos для рынка Беларуси производятся на заводе «Автотор» в Калининграде.

Вне зависимости от версии, все Kia Seltos оснащаются:

  • дисковыми тормозами с антиблокировочной системой,
  • фронтальными и боковыми подушками безопасности,
  • системой курсовой устойчивости ESC,
  • ассистентом старта на подъеме,
  • системой контроля давления в шинах,
  • иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при начале движения,
  • электроприводами передних и задних стеклоподъемников,
  • мультифункциональным рулевым колесом,
  • аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками,
  • боковыми зеркалами, окрашенными в цвет кузова,
  • передними и задними бамперами, украшенными серебристыми накладками.
Kia Seltos начали продавать в Беларуси. Цена — от 55,9 тысячи рублей

В комплектации Luxe имеется подогрев передних сидений и руля, кожаная отделка руля и ручки селектора трансмиссии. В багажном отсеке устанавливается полка. Данная комплектация оснащается круиз-контролем и модулем Bluetooth для подключения мобильных устройств, легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками, противотуманными фарами и рейлингами на крыше.

Кроссовер также оснащается датчиком света, задними датчиками парковки, системой климат-контроля, мультимедийной системой с цветным дисплеем 8 дюймов (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), дополнительными разъемами USB, камерой заднего обзора с динамическими направляющими на экране. Также, начиная с этой комплектации, Seltos оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона.

В комплектации Style Kia Seltos отличается 18-дюймовыми дисками, черными глянцевыми вставками решетки радиатора, серебристыми боковыми молдингами, дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами, задними фонарями и габаритными светодиодными огнями.

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Kia Seltos появилась в России уже давно, но до нас бюджетный SUV все еще не доехал. Спешим порадовать поклонников корейского производителя: белорусский импортер Kia...
 
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