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Kia Seltos начали продавать в Беларуси. Цена — от 55,9 тысячи рублей
Источник материала: Onliner
Kia Seltos появилась в России уже давно, но до нас бюджетный SUV все еще не доехал. Спешим порадовать поклонников корейского производителя: белорусский импортер Kia объявил о старте продаж Seltos! В зависимости от комплектации цена автомобиля составит от 55 900 до 58 900 рублей.
Как Onliner сообщили в дилерской сети Kia, в РБ «живые» машины появятся во второй половине июля 2021 года. Нашим соотечественникам предложен выбор между двумя комплектациями: Luxe и Style. Независимо от версии машины оснащаются 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,6 литра (123 л. с.). Привод — передний, коробка — «автомат».
Кроссовер Seltos будет представлен в 8 вариантах одноцветной окраски кузова. Все Kia Seltos для рынка Беларуси производятся на заводе «Автотор» в Калининграде.
Вне зависимости от версии, все Kia Seltos оснащаются:
В комплектации Luxe имеется подогрев передних сидений и руля, кожаная отделка руля и ручки селектора трансмиссии. В багажном отсеке устанавливается полка. Данная комплектация оснащается круиз-контролем и модулем Bluetooth для подключения мобильных устройств, легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками, противотуманными фарами и рейлингами на крыше.
Кроссовер также оснащается датчиком света, задними датчиками парковки, системой климат-контроля, мультимедийной системой с цветным дисплеем 8 дюймов (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), дополнительными разъемами USB, камерой заднего обзора с динамическими направляющими на экране. Также, начиная с этой комплектации, Seltos оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона.
В комплектации Style Kia Seltos отличается 18-дюймовыми дисками, черными глянцевыми вставками решетки радиатора, серебристыми боковыми молдингами, дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами, задними фонарями и габаритными светодиодными огнями.
коричневый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
коричневый, седан, дизель 1.7 л, механическая, передний привод
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Kia Seltos появилась в России уже давно, но до нас бюджетный SUV все еще не доехал. Спешим порадовать поклонников корейского производителя: белорусский импортер Kia...
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