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Облокотился на москитную сетку. В Славгороде двухлетний ребенок выпал из окна

27.05.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снова начался кошмар: как только в неизбалованной солнцем и приятной температурой Беларуси устанавливается хорошая погода, от СК одна за одной поступают новости о выпавших из окон детях. Причем ЧП происходят не только в семьях, стоящих на учете как находящихся в социально опасном положении, но и у вполне благополучных родителей. И вот новый случай: в Славгороде из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал двухлетний малыш.

По данным следствия, 25 мая в вечернее время мама мальчика находилась в ванной комнате. В это время старшая девочка открыла окно на кухне, чтобы позвать домой гуляющих на улице брата и сестру. После этого девочка вышла из помещения, не закрыв окно. За считаные мгновения двухлетний ребенок подтянул стул, залез на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, выпал с высоты четвертого этажа.

— С различными телесными повреждениями ребенок госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. Славгородским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, — уточнили в СК.

 
 
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Снова начался кошмар: как только в неизбалованной солнцем и приятной температурой Беларуси устанавливается хорошая погода, от СК одна за одной поступают новости о...
 
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