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Белавиа отменяет рейсы в 8 стран

27.05.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания «Белавиа» отменяет полеты в 8 стран с 27 мая по 30 октября 2021 года в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран.

В частности отменяются рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселону, Калининград.

«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов», - говорится в сообщении.

 
 
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Компания «Белавиа» отменяет полеты в 8 стран с 27 мая по 30 октября 2021 года в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран.
 
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