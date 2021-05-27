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Мужчина заминировал авто жены: не хотел развода

27.05.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самодельное взрывное устройство нашел человек, который ремонтировал автомобиль

В Лепеле женщина попросила знакомого отремонтировать ее автомобиль. Когда мужчина осмотрел машину, заметил странный предмет, прикрепленный к днищу. Предмет был очень похож на взрывное устройство. Мужчина рассказал об этом хозяйке авто, та позвонила в милицию.

Саперы определили, что на днище машины действительно прикреплена самодельная бомба. Взрывное устройство изъяли и обезвредили.

Оказалось, что взрывное устройство подложил в машину женщины ее муж. Он решил, что, испугавшись, жена передумает подавать на развод. Женщина решила расстаться с 44-летним мужем из-за его постоянных пьянок. Тот не раз пытался уговорить ее вернуться, но уговоры заканчивались скандалами.

Бомбу муж сделал из металлической банки с порохом и шурупами и электродетонатора, подключил ее к электросети машины.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за покушение на убийство", - рассказала старший инспектор ОИОС УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.
 
 
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Самодельное взрывное устройство нашел человек, который ремонтировал автомобиль
 
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