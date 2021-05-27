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Идет подготовка к учениям: в Беларусь прибыл замминистра обороны России
27.05.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров прибыл с рабочим визитом в Беларусь, сообщило белорусское оборонное ведомство.
Данный визит проходит в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2021", которое пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России.
"Глава российской военной делегации примет участие в рекогносцировке районов проведения "Запад-2021", – сообщили Sputnik в минобороны.
Там напомнили, что рекогносцировка районов, где пройдут маневры в сентябре, началась в среду, 26 мая. А накануне в Беларусь с рабочим визитом
Специалисты также посетят районы проведения учения на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.
Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что учение "Запад-2021" пройдет под руководством начальников генеральных штабов ВС РБ и РФ. Согласно замыслу учений, белорусские и российские военные апробируют новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности.
Ранее планировалось, что основой белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".
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Стратегическое учение "Запад-2021" планируется провести в сентябре 2021 года на территории белорусских и российских военных полигонов.
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