Идет подготовка к учениям: в Беларусь прибыл замминистра обороны России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров прибыл с рабочим визитом в Беларусь, сообщило белорусское оборонное ведомство.

Данный визит проходит в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2021", которое пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России.

"Глава российской военной делегации примет участие в рекогносцировке районов проведения "Запад-2021", – сообщили Sputnik в минобороны.

Там напомнили, что рекогносцировка районов, где пройдут маневры в сентябре, началась в среду, 26 мая. А накануне в Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных Сил Российской Федерации. Уже прошла рабочая встреча, на которой обсуждены отдельные вопросы подготовки к совместному стратегическому учению.

Специалисты также посетят районы проведения учения на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.

Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что учение "Запад-2021" пройдет под руководством начальников генеральных штабов ВС РБ и РФ. Согласно замыслу учений, белорусские и российские военные апробируют новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности.

Ранее планировалось, что основой белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".