Продано! Почем уходят с молотка Geely, упавшие с автовоза? (видео)

Источник материала: Onliner

Громкая история. Сначала на могилевской трассе опрокидывается автовоз с тремя новыми Geely: автомобили получают значительные повреждения, все с болью рассматривают фотографии. Каждый уверен: ну теперь-то им одна дорога — под пресс. Затем машины всплывают на аукционе. Кто-то успел заподозрить некую меркантильность собственников, однако мы выяснили, что речь скорее о реальных финансовых трудностях: страховая компания отказалась возмещать ущерб, несмотря на то, что груз автовоза был застрахован. Ну и что в итоге, за какую цену с молотка уходят те самые Geely?

Начнем с главного — с торгов

Сегодня в полдень на интернет-аукционе «БелАукцион» завершились торги по первому из лотов.

Geely GS (FE-7) Comfort 2021 года























Бензин, АКПП, передний привод. Климат-контроль, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, круиз-контроль и все такое прочее.

Попал в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру, но заводится и едет. Автомобиль находится в Могилеве.

Продано!

Всего было сделано 45 ставок, победившая ставка — 25 551 рубль.

Вскоре завершатся и два оставшихся аукциона.

Geely Tugella (FY11) Luxury 2021 года выпуска

























Бензин, АКПП, полный привод. Богатый набор опций, в числе которых климат-контроль, Bluetooth, навигация, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, круиз-контроль и т. д. В описании лота указано: «Попал в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру». Все по-честному. При этом автомобиль «заводится и едет» — не так и плохо с учетом предыстории.

Закрытие торгов сегодня, 27 мая.

Geely Tugella (FY11) Flagship 2021 года выпуска























Пробег 6 км, бензин, АКПП, полный привод. Климат-контроль, CD-чейнджер, электросиденья, электрозеркала, электростеклоподъемники, люк, подогрев сидений, кожаный салон, серворуль, мультируль, круиз-контроль и все прочие прелести. Предысторию вы знаете.

Закрытие торгов — 28 мая.

Как были повреждены эти Geely

Как сообщалось , 12 апреля около 14:00 на 140-м км трассы М4 (Минск — Могилев) в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco с прицепом. За рулем находился житель Пуховичского района 1958 года рождения. По информации ГАИ, водитель, двигаясь со стороны Минска в направлении Могилева, не справился с управлением транспортного средства, в результате произошло его опрокидывание.

Автовоз перевозил новые Geely, в том числе два купеобразных Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории Таможенного союза. Третий автомобиль на автовозе — хетчбэк GS.

Перевозимые машины и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал.

Почему машины не утилизировали?

После ДТП поврежденные Geely все же доставили в Могилев.

— Машины находятся у нас, они направлялись в наш автоцентр, поэтому нам нужно было давать оценку. Пострадавшие автомобили не подлежат восстановлению и будут признаны погибшими. Весь товар был застрахован, — сообщили нам тогда представители дилера Geely в этом областном центре.

Создалось впечатление, что автомобили (после того как с них снимут сохранившиеся элементы) попросту утилизируют. Вполне возможно, что первоначальный план был именно такой.

Но не случилось. Случай был признан страховым, но в выплате страховая компания отказала, обосновав это тем, что автовоз был перегружен. Могилевский дилер, а также перевозчик с таким выводом не согласны категорически и намерены добиться пересмотра решения, если потребуется — через суд.





Боритесь на аукционе из этих авто? Поделитесь планами: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .



