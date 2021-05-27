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Пенсионерка забыла в корзине кошелек — находившийся рядом мужчина не растерялся. Ваш знакомый? (видео)
Источник материала: Onliner
На магазинную камеру в Гродно попал очередной сюжет про кошелек. 23 мая 77-летняя женщина забыла достать его из корзинки. А когда ушла, некий гражданин забрал добычу. Наверное, понес сдавать, но пока не дошел.
Происходило все в магазине «Горячий хлеб»,
Тех, кто что-то знает о герое этого кино и его подруге, просят связаться с милицией: +375 29 879-04-54 или 102. Им самим предложено явиться в РУВД.
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Пенсионерка забыла в корзине кошелек — находившийся рядом мужчина не растерялся. Ваш знакомый? (видео)
На магазинную камеру в Гродно попал очередной сюжет про кошелек. 23 мая 77-летняя женщина забыла достать его из корзинки. А когда ушла, некий гражданин забрал добычу....
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