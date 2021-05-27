Пенсионерка забыла в корзине кошелек — находившийся рядом мужчина не растерялся. Ваш знакомый? (видео)

Источник материала: Onliner

На магазинную камеру в Гродно попал очередной сюжет про кошелек. 23 мая 77-летняя женщина забыла достать его из корзинки. А когда ушла, некий гражданин забрал добычу. Наверное, понес сдавать, но пока не дошел.

Происходило все в магазине «Горячий хлеб», сообщает УВД на улице Советских Пограничников. В кошельке были 90 рублей и документы. Некий покупатель забрал находку и вместе со спутницей ушел.

Тех, кто что-то знает о герое этого кино и его подруге, просят связаться с милицией: +375 29 879-04-54 или 102. Им самим предложено явиться в РУВД.

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