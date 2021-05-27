ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионерка забыла в корзине кошелек — находившийся рядом мужчина не растерялся. Ваш знакомый? (видео)

27.05.2021 12:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На магазинную камеру в Гродно попал очередной сюжет про кошелек. 23 мая 77-летняя женщина забыла достать его из корзинки. А когда ушла, некий гражданин забрал добычу. Наверное, понес сдавать, но пока не дошел.

Происходило все в магазине «Горячий хлеб», сообщает УВД на улице Советских Пограничников. В кошельке были 90 рублей и документы. Некий покупатель забрал находку и вместе со спутницей ушел.

Тех, кто что-то знает о герое этого кино и его подруге, просят связаться с милицией: +375 29 879-04-54 или 102. Им самим предложено явиться в РУВД.

Ранее


Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick FHD (международная версия)
40 отзывов
Smart TV, Wi-Fi, 1080p
97,00 р.
41 предложение
Смарт-приставка Xiaomi Mi Box S (международная версия)
76 отзывов
USB, Smart TV, Wi-Fi, 4K, поддержка HDR
199 р.
31 предложение
Смарт-приставка Apple TV 32GB (4-е поколение)
5 отзывов
Smart TV, Wi-Fi, LAN, 1080p
448 р.
10 предложений
Сравнить эти товары →
Все модели приставок в Каталоге

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На магазинную камеру в Гродно попал очередной сюжет про кошелек. 23 мая 77-летняя женщина забыла достать его из корзинки. А когда ушла, некий гражданин забрал добычу....
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока что Беларусь постепенно аннексирует Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by