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"Белавиа" отменяет рейсы в Калининград и еще в 11 городов Европы

27.05.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе до 30 октября.

Об этом сообщает в четверг авиаперевозчик на своем сайте.

В сообщении указано, что это связано с запретами на выполнение рейсов "со стороны ряда стран". Уточняется, что речь идет, помимо российского Калининграда, о таких городах, как Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Варшава, Милан, Амстердам, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.
 
 
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Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе до 30 октября.
 
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