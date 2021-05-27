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"Что ее подтолкнуло сказать это?". Мать Софьи Сапеги - о задержании дочери

27.05.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мать Софии Сапеги, девушки сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, рассказала, что ее дочь уехала из Беларуси до начала летних протестов 2020 года.

"Что ее подтолкнуло сказать это?". Мать Софьи Сапеги - о задержании дочери
Анна Дудич в интервью корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд сказала, что ей непонятно, почему София была задержана и что ее семья надеется на помощь России в этой ситуации.
 
 
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Мать Софии Сапеги, девушки сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, рассказала, что ее дочь уехала из Беларуси до начала летних...
 
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