Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кто готовил новый повод для давления? Уралов о подоплеке истории с самолетом

Основные экономические интересы Беларуси находятся на востоке, напоминает собеседник радио Sputnik, однако проблема заключается в том, что последние 10 лет, особенно, в минувшую пятилетку Беларусь активно реализовывала экспортную стратегию 30/30/30, напоминает Уралов.

"Беларусь стремилась перевести 30% своего экспорта на Евросоюз, и в этом смысле можно пенять только на себя ― на то, что переводили и вкладывали в терминалы в Клайпеде и не только. В этом смысле это удар предсказуемый, потому что это не первая попытка давления на Беларусь, оно и не прекращалось с 90-х годов, поэтому виноватых надо искать среди авторов вот этой концепции, которые стремились переключить свои товарные потоки в Европу", ― рассуждает Уралов.

Главная причина нынешнего положения дел в Беларуси кроется не в истории с посадкой самолета, а в том, что в стране за последние 5-7 лет после украинского кризиса 2014 года очень сильно пустили корни так называемые "сети влияния Запада", рассуждает эксперт. "Кто-то внутри власти этому всячески способствовал, и выкорчевывать это придется достаточно долго", утверждает Уралов.

"Самое главное ― эта деятельность привела к глубокому расколу общества, что мы увидели в августе прошлого года, когда в общем-то рядовые обыватели были вовлечены в попытку государственного переворота", ― отмечает эксперт.

Необходимость "заврачевать" этот раскол ― это самая главная задача, которая стоит перед белорусским государством, акцентирует политолог.

Что касается ситуации с самолетом, она просто будет использоваться как повод для внешнего давления, и не более того, не было бы самолета, было бы что-то другое, резюмирует Уралов.

Читайте также: