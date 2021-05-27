Матч звезд белорусского и европейского футбола сорвался

АБФФ сообщила о переносе матча к 110-летию белорусского футбола на неопределенный срок после отказа ряда игроков принимать в нем участие.



Янкаускас и Глеб. Источник: pressball.by

Матч должен был состояться на минском стадионе «Динамо» 5 июня, сейчас он перенесен на неопределенный срок.

О причинах переноса АБФФ в пресс-релизе не рассказала: «Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее».

За Беларусь должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, а за Европу — чех Томаш Росицки, немец Кевин Кураньи, литовец Эдгарас Янкаускас, португалец Педру Мендеш, хорват Юрица Враньеш.