ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Матч звезд белорусского и европейского футбола сорвался

27.05.2021 12:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

АБФФ сообщила о переносе матча к 110-летию белорусского футбола на неопределенный срок после отказа ряда игроков принимать в нем участие.

Матч звезд белорусского и европейского футбола сорвался
Янкаускас и Глеб. Источник: pressball.by

Матч должен был состояться на минском стадионе «Динамо» 5 июня, сейчас он перенесен на неопределенный срок.

О причинах переноса АБФФ в пресс-релизе не рассказала: «Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее».

За Беларусь должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, а за Европу — чех Томаш Росицки, немец Кевин Кураньи, литовец Эдгарас Янкаускас, португалец Педру Мендеш, хорват Юрица Враньеш.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ сообщила о переносе матча к 110-летию белорусского футбола на неопределенный срок после отказа ряда игроков принимать в нем участие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Антончык: Рэпрэсіі яшчэ будуць узмацняцца, але ў беларусаў ёсць выхад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by