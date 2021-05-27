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Матч звезд белорусского и европейского футбола сорвался
Источник материала: Навiны
АБФФ сообщила о переносе матча к 110-летию белорусского футбола на неопределенный срок после отказа ряда игроков принимать в нем участие.
Матч должен был состояться на минском стадионе «Динамо» 5 июня, сейчас он перенесен на неопределенный срок.
О причинах переноса АБФФ в пресс-релизе не рассказала: «Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее».
За Беларусь должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, а за Европу — чех Томаш Росицки, немец Кевин Кураньи, литовец Эдгарас Янкаускас, португалец Педру Мендеш, хорват Юрица Враньеш.
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АБФФ сообщила о переносе матча к 110-летию белорусского футбола на неопределенный срок после отказа ряда игроков принимать в нем участие.
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