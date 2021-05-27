Найдена причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

Источник материала: ОНТ

Ученые из немецкого университета Гёте во Франкфурте выявили взаимосвязь между возникновением тромбоза и вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет Financial Times .

Профессор Рольф Маршалек пояснил, что после того, как спайковый белок SARS-CoV-2 направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации. Они и приводят к образованию тромбов. Только вероятность очень мала – один на сто тысяч.

И главное отличие от вакцин компаний Pfizer или Moderna в том, что там генетический материал доставляется в клеточную жидкость, что и не предотвращает возникновение тромбозов.

После сообщений о том, что препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson могут стать причиной тромбозов, некоторые страны приостановили вакцинацию ими.

Фото: Pixabay

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