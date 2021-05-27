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Найдена причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

27.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Найдена причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

Ученые из немецкого университета Гёте во Франкфурте выявили взаимосвязь между возникновением тромбоза и вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет Financial Times.

Профессор Рольф Маршалек пояснил, что после того, как спайковый белок SARS-CoV-2 направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации. Они и приводят к образованию тромбов. Только вероятность очень мала – один на сто тысяч.

И главное отличие от вакцин компаний Pfizer или Moderna  в том, что там генетический материал доставляется в клеточную жидкость, что и не предотвращает возникновение тромбозов.

После сообщений о том, что препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson могут стать причиной тромбозов, некоторые страны приостановили вакцинацию ими. 

Фото: Pixabay

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Ученые из немецкого университета Гёте во Франкфурте выявили взаимосвязь между возникновением тромбоза и вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет Financial Times. Профессор...
 
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