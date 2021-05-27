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Лучше так не делать! 5 ошибок, которые вы ежедневно допускаете при использовании дезодоранта

27.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучше так не делать! 5 ошибок, которые вы ежедневно допускаете при использовании дезодоранта

Дезодорант – неотъемлемый атрибут гигиены. Производители предлагают широкую линейку средств на любой вкус. Однако при их использовании вы наверняка допускаете ряд ошибок и даже не подозреваете об этом.  

Путаете дезодорант с антиперспирантом

В большинстве антиперспирантов есть соли алюминия, которые частично сужают выводные протоки потовых желёз. Благодаря этому средства уменьшают количество пота. Дезодоранты лишь блокируют неприятный запах. 

Используете средство сразу после бритья 

Если нанести антиперспирант или дезодорант сразу после бриться, можно спровоцировать раздражение на коже. 

Не увлажняете кожу под мышками 

По словам дерматолога Фейна Фрея, перед тем, как нанести средство гигиены, лучше использовать увлажняющий крем или кокосовое масло. Это поможет успокоить сухую кожу.

Используете средство гигиены несколько раз на протяжении дня

Использовать дезодорант необходимо на чистой коже, в противном случае его эффективность будет снижена.  

Не верите в эффективность натуральных дезодорантов

Натуральные дезодоранты часто недооценивают. И напрасно. Если человек не страдает повышенным потоотделением, такой вариант ему подойдет не хуже антиперспиранта. 

ФОТО: epilis.ru

Источник: lifehacker.ru

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Дезодорант – неотъемлемый атрибут гигиены. Производители предлагают широкую линейку средств на любой вкус. Однако при их использовании вы наверняка допускаете...
 
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