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Сборная Беларуси по баскетболу проиграла россиянкам в товарищеском матче

27.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по баскетболу проиграла россиянкам в товарищеском матче

Баскетболистки сборной Беларуси проиграли второй товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Европы. На этот раз – сборной России.

Итоговый счет получился разгромным – 36:74. Отметим, что россиянки владели преимуществом с самого начала встречи и шансов у нашей команды практически не было.

Самой результативной в белорусской команде стала Мария Попова (у нее – 9 очков).

Впереди у белорусок еще два товарищеских матча против сборной Чехии (они пройдут в Праге 3 и 4 июня), затем команда вернётся в Минск, где сыграет со сборной России (8 и 9 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Валенсии и Страсбурге с 17 по 27 июня. Свой стартовый матч наша сборная проведет против Испании.

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Теги: Минск
 
 
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Баскетболистки сборной Беларуси проиграли второй товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Европы. На этот раз – сборной России. Итоговый счет получился...
 
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