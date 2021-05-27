Сборная Беларуси по баскетболу проиграла россиянкам в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Баскетболистки сборной Беларуси проиграли второй товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Европы. На этот раз – сборной России.

Итоговый счет получился разгромным – 36:74. Отметим, что россиянки владели преимуществом с самого начала встречи и шансов у нашей команды практически не было.

Самой результативной в белорусской команде стала Мария Попова (у нее – 9 очков).

Впереди у белорусок еще два товарищеских матча против сборной Чехии (они пройдут в Праге 3 и 4 июня), затем команда вернётся в Минск, где сыграет со сборной России (8 и 9 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Валенсии и Страсбурге с 17 по 27 июня. Свой стартовый матч наша сборная проведет против Испании.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram