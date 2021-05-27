«Вильярреал» выиграл Лигу Европы

Источник материала: ОНТ

Испанский «Вильярреал» выиграл главный трофей Лиги Европы. Вопреки прогнозам специалистов и букмекеров в финале был повержен звездный «Манчестер Юнайтед».

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Дополнительное также не выявило сильнейшего, игра перешла в серию послематчевых пенальти.

Команды исполнили по 10 точных ударов и очередь дошла до вратарей. Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи был точен, Давид Де Хео свою попытку не реализовал. Для главного тренера испанцев Унаи Эмери это уже четвертая победа в Лиге Европы.

Для «Вильярреала» победа в Кубке Европы стала первой в истории клуба. А Унаи Эмери теперь самый титулованный тренер в истории Лиги Европы.

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