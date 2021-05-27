Пассажирский автобус наехал на столб в Петербурге. Шесть человек пострадали (Видео)

Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте пассажирский автобус наехал на столб. Шесть человек пострадали, передает РИА Новости.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автобус при наезде приподнялся и остался в таком положении.

Больше всего пострадал водитель. Он был зажат в кабине так, что спасателям пришлось вырезать его специальным инструментом.

Причины аварии пока неизвестны.

Фото: скриншот из видео





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