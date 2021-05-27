|
Пассажирский автобус наехал на столб в Петербурге. Шесть человек пострадали (Видео)
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте пассажирский автобус наехал на столб. Шесть человек пострадали,
Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автобус при наезде приподнялся и остался в таком положении.
Больше всего пострадал водитель. Он был зажат в кабине так, что спасателям пришлось вырезать его специальным инструментом.
Причины аварии пока неизвестны.
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте пассажирский автобус наехал на столб. Шесть человек пострадали, передает РИА Новости. Момент аварии попал на видео. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)