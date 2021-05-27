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Сборная Беларуси по хоккею проиграла Великобритании на чемпионате мира

27.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Великобритании на чемпионате мира

Еще одна сенсация от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со знаком минус. Наши хоккеисты неожиданно уступили аутсайдеру группы «А» – сборной Великобритании.

В матче, который закончился со счетом 4:3 в пользу британцев, белорусам в каждом периоде приходилось отыгрываться.

За 11 минут до финальной сирены наша команда уступала со счетом 1:4, но благодаря шайбам Джефа Платта и Шейна Принса, отставание удалось сократить.

Но от поражения это не спасло. На чемпионатах мира британцы выиграли в основное время впервые за 59 лет.

Команда сейчас на 5-м месте, белорусы – 6-е.

На групповом этапе нашей сборной осталось провести еще три матча: 28 мая с командой Дании, 30 мая со Швейцарией, а 1 июня с Россией.  

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Еще одна сенсация от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со знаком минус. Наши хоккеисты неожиданно уступили аутсайдеру группы «А» – сборной...
 
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