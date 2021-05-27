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Сборная Беларуси по хоккею проиграла Великобритании на чемпионате мира
Источник материала: ОНТ
Еще одна сенсация от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со знаком минус. Наши хоккеисты неожиданно уступили аутсайдеру группы «А» – сборной Великобритании.
В матче, который закончился со счетом 4:3 в пользу британцев, белорусам в каждом периоде приходилось отыгрываться.
За 11 минут до финальной сирены наша команда уступала со счетом 1:4, но благодаря шайбам Джефа Платта и Шейна Принса, отставание удалось сократить.
Но от поражения это не спасло. На чемпионатах мира британцы выиграли в основное время впервые за 59 лет.
Команда сейчас на 5-м месте, белорусы – 6-е.
На групповом этапе нашей сборной осталось провести еще три матча: 28 мая с командой Дании, 30 мая со Швейцарией, а 1 июня с Россией.
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Еще одна сенсация от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со знаком минус. Наши хоккеисты неожиданно уступили аутсайдеру группы «А» – сборной...
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