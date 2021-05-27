Маленькие белорусы зарубежья организовали флэшмоб, посвящённый Родине

Источник материала: ОНТ

И о единстве и любви к Родине от маленьких белорусов, которые живут за рубежом.

В это непростое время внешнего давления они организовали сетевой флэшмоб с простыми и понятными выражениями чувств к родной земле и соотечественникам.

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