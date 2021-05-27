В Гомельской области начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается массовая вакцинация. Первую дозу прививки получили уже более 460 000 человек.

Около 290 000 человек прошли полный курс. А Гомель начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19. Получить их можно в поликлинике по месту жительства.

Документ заполняется на английском и русском языках. Он содержит информацию о получении двух компонентов вакцины и подтверждает прививочный статус владельца.

Выдают сертификат по желанию пациента на платной основе. Стоимость услуги – 5 рублей.

Правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются. Вероятно, такой документ, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу.

Тем временем массовая вакцинация от COVID-19 продолжается. Только в Гомельской области прививку получили уже более 71 000 человек.

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