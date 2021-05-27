«Белавиа» до конца октября приостанавливает рейсы в страны Европы и Калининград

Источник материала: ОНТ

Авиакомпания «Белавиа» вынужденно приостанавливает рейсы в ряд стран с 27 мая по 30 октября текущего года. Об этом сообщили на сайте компании.

Рейсы отменяются в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.

Сообщается, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов или поменять дату вылета в течения года со дня покупки.

Фото: БЕЛТА

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