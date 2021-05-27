|
«Белавиа» до конца октября приостанавливает рейсы в страны Европы и Калининград
Источник материала: ОНТ
Авиакомпания «Белавиа» вынужденно приостанавливает рейсы в ряд стран с 27 мая по 30 октября текущего года. Об этом сообщили на
Рейсы отменяются в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.
Сообщается, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов или поменять дату вылета в течения года со дня покупки.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания «Белавиа» вынужденно приостанавливает рейсы в ряд стран с 27 мая по 30 октября текущего года. Об этом сообщили на сайте компании. Рейсы отменяются в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)