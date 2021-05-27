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Президент направил приветствие участникам форума «СМИ в эпоху цифровизации»
Источник материала: ОНТ
Первый форум медийного сообщества Беларуси принимает сегодня Минск. На одной площадке встретятся представители республиканских и региональных средств массовой информации, эксперты в сфере коммуникаций и блогеры.
Главная тема двух дней – «СМИ в эпоху цифровизации». Приветствие участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что стремление развиваться и совершенствоваться, умение сплотиться, защищая национальные интересы страны, являются залогом благополучия и мира независимой Беларуси.
На фоне современных трендов мировой журналистики, порой пренебрегающей этическими нормами и моральными принципами, Президент пожелал отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте.
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Первый форум медийного сообщества Беларуси принимает сегодня Минск. На одной площадке встретятся представители республиканских и региональных средств массовой...
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