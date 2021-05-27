ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко провёл встречу с Лебедевым накануне правительственного саммита СНГ в Минске

27.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко провёл встречу с Лебедевым накануне правительственного саммита СНГ в Минске

СНГ в состоянии выполнять более серьезные задачи, Содружеству необходим прорыв в развитии. Будущее организации Президент сегодня обсудил с председателем её исполнительного комитета Сергеем Лебедевым

По оценке Александра Лукашенко, СНГ сегодня работает как дискуссионная площадка, где президенты могут обсудить важные вопросы, но этого недостаточно.

Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. И Минск намерен добавить конкретики в деятельность интеграционного объединения. Тем более, что уже завтра в Минск приедут главы правительств стран, которые входят в организацию. Это помимо Беларуси - Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.  

В этом году СНГ исполняется 30 лет. За это время менялся ее состав, но ключевые участники оставались прежними.

Завтра на заседании глав правительств стороны обсудят целый ряд вопросов: начиная с сотрудничества в санитарной охране территории и заканчивая программой совместной оперативно-стратегической подготовки офицеров.

Это второе очное заседание участников – первыми не по видеосвязи встретились министры иностранных дел в Москве, под председательством белорусской стороны.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СНГ в состоянии выполнять более серьезные задачи, Содружеству необходим прорыв в развитии. Будущее организации Президент сегодня обсудил с председателем её...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗША рэкамендуюць сваім грамадзянам не наведваць Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by