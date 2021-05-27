Лукашенко провёл встречу с Лебедевым накануне правительственного саммита СНГ в Минске

Источник материала: ОНТ

СНГ в состоянии выполнять более серьезные задачи, Содружеству необходим прорыв в развитии. Будущее организации Президент сегодня обсудил с председателем её исполнительного комитета Сергеем Лебедевым

По оценке Александра Лукашенко, СНГ сегодня работает как дискуссионная площадка, где президенты могут обсудить важные вопросы, но этого недостаточно.

Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. И Минск намерен добавить конкретики в деятельность интеграционного объединения. Тем более, что уже завтра в Минск приедут главы правительств стран, которые входят в организацию. Это помимо Беларуси - Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.

В этом году СНГ исполняется 30 лет. За это время менялся ее состав, но ключевые участники оставались прежними.

Завтра на заседании глав правительств стороны обсудят целый ряд вопросов: начиная с сотрудничества в санитарной охране территории и заканчивая программой совместной оперативно-стратегической подготовки офицеров.

Это второе очное заседание участников – первыми не по видеосвязи встретились министры иностранных дел в Москве, под председательством белорусской стороны.

Фото: БЕЛТА

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