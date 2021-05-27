Премьер-министр вручил государственные награды работникам МТЗ

Источник материала: ОНТ

За добросовестный труд и вклад в развитие экономики. Работникам Минского тракторного завода, по поручению Президента, премьер-министр вручил госнаграды.

В этом году предприятию – 75 лет. И как отметил Роман Головченко, за эти годы завод стал флагманом промышленности и сельскохозяйственного машиностроения – не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ.

Предприятие премьер-министр назвал национальным достоянием страны. Это заслуга сотрудников. А высокие награды – как знак признания заслуг перед страной и мотивация для будущих успехов.

МТЗ разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы, запчасти. Ведёт активную деятельность на рынках разных государств.

Более 90% продукции идёт на экспорт. Главная задача для коллектива сегодня не сбавлять темпов и наращивать производство.

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