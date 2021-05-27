Источник материала: ОНТ

Вечная дилемма для городских властей: разрушить здание и построить на его месте новое или сохранить дом, проведя реконструкцию? Для каждого объекта ответ будет своим. Конечно, если строение аварийное и ветхое, обновлять его смысла нет. А вообще, тема волнует многих. Какие дома в Минске попадут под снос и что их владельцам предлагают взамен?

Удобные и красивые улицы, архитектурные ансамбли, промышленные и жилые комплексы, природный ландшафт, комфортная сеть дорог и коммуникаций. В таком городе, пожалуй, мечтает жить каждый. Но, как говорится, чтобы появилось что-то новое, порой нужно избавиться от старого. Вот почему Минск, который постоянно растёт и всё больше уплотняется, продолжает наступать на пятки частным застройкам, отслужившим свой век.

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: «Решениями Мингорисполкома утверждены детальные планы, в соответствии с которыми предусматривается снос малоэтажной жилой застройки и иной застройки, административных зданий, производственных объектов, коммунально-обслуживающих объектов. В проекте детального планирования предусматривается экономическая целесообразность и необходимость сноса тех или иных объектов в связи со строительством или расширением инженерно-транспортной инфраструктуры, строительством коммунально-обслуживающих объектов или социальных объектов на территории, подлежащей сносу».

Любые перемены в планировании городского пространства – это, прежде всего, исследования: экологические, санитарные и, конечно, экономические. То есть прежде, чем снести здания или целые кварталы и на их месте построить новые, эксперты учитывают всё до мелочей.

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: «На каких-то территориях, которые находятся, допустим, в зоне санитарной охраны подземных источников, невозможно построить жилые дома высотные, соответственно грунт может не выдержать нагрузки от 15-этажного многоквартирного дома. Или же на территории, которая находится в водоохранной зоне, где невозможно построить промышленные предприятия и какие-то гаражи-стоянки. То есть это всё учитывается, это всё кропотливая работа градостроителей».

Дальше проводится оценка каждого здания, которое планируется снести. По закону, их владельцам взамен предлагают несколько вариантов компенсации. Первый – равноценная денежная выплата. Второй – квартира, площадью не менее той, из которой собственник переезжает. Есть и третий вариант, когда собственник может рассчитывать на финансовую помощь и к тому же участок под строительство нового дома или перенос старого.

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: «На земельном участке частного домовладельца могут находиться хозяйственные строения, здания, сооружения, насаждения, само ограждение имеет стоимость, посаженные деревья и кустарники, и растения, которые являются многолетними тоже подлежат компенсации. Это всё предварительно рассчитывается Белгипроземом и указывается сумма при утверждении акта выбора».

Частный сектор в районе улиц Орловской и Щедрина сравняют с землёй в самое ближайшее время. Здесь планируют построить многоквартирные дома, детские садики и подземные паркинги. Многие жители квартала переехать готовы: главное, чтобы взамен предложили привлекательный вариант.

Михаил Лыков, житель г. Минска: «В общем-то я живу здесь очень давно, с 58-го года. Я даже не представляю, как можно жить в государственном доме, тут хоть огород какой-то есть. Но возраст-то у меня солидный – 65. Ещё пару лет, конечно, я уже не смогу возиться землёй, тогда, наверное, квартира будет предпочтительнее».

Как в целом будет развиваться городское пространство прописано в генеральном плане: нынешний действует в столице до 2030 года.

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