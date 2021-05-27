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Какие дома в Минске попадут под снос и что их владельцам предлагают взамен?
Источник материала: ОНТ
Вечная дилемма для городских властей: разрушить здание и построить на его месте новое или сохранить дом, проведя реконструкцию? Для каждого объекта ответ будет своим. Конечно, если строение аварийное и ветхое, обновлять его смысла нет. А вообще, тема волнует многих. Какие дома в Минске попадут под снос и что их владельцам предлагают взамен?
Удобные и красивые улицы, архитектурные ансамбли, промышленные и жилые комплексы, природный ландшафт, комфортная сеть дорог и коммуникаций. В таком городе, пожалуй, мечтает жить каждый. Но, как говорится, чтобы появилось что-то новое, порой нужно избавиться от старого. Вот почему Минск, который постоянно растёт и всё больше уплотняется, продолжает наступать на пятки частным застройкам, отслужившим свой век.
Любые перемены в планировании городского пространства – это, прежде всего, исследования: экологические, санитарные и, конечно, экономические. То есть прежде, чем снести здания или целые кварталы и на их месте построить новые, эксперты учитывают всё до мелочей.
Дальше проводится оценка каждого здания, которое планируется снести. По закону, их владельцам взамен предлагают несколько вариантов компенсации. Первый – равноценная денежная выплата. Второй – квартира, площадью не менее той, из которой собственник переезжает. Есть и третий вариант, когда собственник может рассчитывать на финансовую помощь и к тому же участок под строительство нового дома или перенос старого.
Частный сектор в районе улиц Орловской и Щедрина сравняют с землёй в самое ближайшее время. Здесь планируют построить многоквартирные дома, детские садики и подземные паркинги. Многие жители квартала переехать готовы: главное, чтобы взамен предложили привлекательный вариант.
Как в целом будет развиваться городское пространство прописано в генеральном плане: нынешний действует в столице до 2030 года.
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Вечная дилемма для городских властей: разрушить здание и построить на его месте новое или сохранить дом, проведя реконструкцию? Для каждого объекта ответ будет...
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