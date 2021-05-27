Вы этого точно не знали! Сохранившиеся здания Беларуси, которые раньше выполняли совсем другие функции

Источник материала: ОНТ

При всей многовековой истории в Беларуси сохранилось не очень много старых зданий, представляющих историко-культурную ценность. Многие безвозвратно утрачены в годы Великой Отечественной войны, а какие-то из-за несоответствия облику современного города ликвидированы уже в наши дни. О самых старинных зданиях, которые много лет назад выполняли совсем другие функции, нежели сегодня — расскажем прямо сейчас.

В деревню Жемыславль Гродненской области можно съездить ради усадьбы Уместовских, построенной в XIX веке. Её создавало целое поколение: начал стройку Якуб. Сын Казимир добавил два кирпичных флигеля, оранжерею и амбар, а его жена построила дворец в стиле неоклассицизма. Позже здесь разместилась научная база Виленского университета, а в годы Первой мировой немцы сделали из Жемыславля санаторий. Несколько лет назад во дворце Уместовских случился пожар, но, к счастью, пострадала только верхняя часть дома.

В агрогородке Закозель Брестской области когда-то жила семья знаменитой писательницы Элизы Ожешко. В начале XIX века здесь возвели усадьбу, винокурню и часовню. Стройку закончили в 1849-м, а после восстания здание у семьи забрали. Какое-то время его использовали как костел, а позже – как православный храм. Лучше приезжать в Закозель в сумерки – в это время зажигают фонари, и часовня становится по-настоящему завораживающей.

Возведение дворца Святополк-Четвертинских в поселке Желудок началось в 1907 году. Некоторые постройки даже частично сохранились до наших дней. В Межвоенный период в поселке работали почта, телеграф, электростанции, школы, кожевенные заводы. В годы войны немцы практически уничтожили населенный пункт, а усадьбу переделали под госпиталь. В советское время здесь располагалась военная часть.

Мало кто знает, что гимназия-колледж при Белорусской академии музыки – значительно перестроенная во второй половине XX века школа иезуитов. После в здании находилась школа-шестилетка. С 1910 года здесь располагалась канцелярия губернатора. Затем – военный госпиталь. После Октябрьской революции в здании находились Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси, Первый Дом Советов, а после Великой Отечественной войны — музыкальная школа.

Суворовское училище построили в 1811 году для женского мариавитского монастыря и госпиталя. Спустя 40 лет монастырь упразднили, и в перестроенных зданиях разместилась православная духовная семинария. В 1921 году работали пехотные курсы, а после – военная школа. Затем в помещениях расположились редакция и типография газеты «Красноармейская правда». А во время войны здание заняли немцы и организовали издание газеты «Прорыв».

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