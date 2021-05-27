Ресторан, тату-салон, читальный зал. 10 фотографий, которые перевернут ваше представление о метро

Источник материала: ОНТ

Одно из самых интересных мест, которое многие люди посещают каждый день, – метро. Здесь можно увидеть столько забавного, смешного и необъяснимого, что впечатлений хватит надолго. Например, живого гуся или человека-паука. Не верите? Тогда смотрите подборку фотографий и покупайте жетон в метро – кто знает, может быть, именно сегодня в подземке перед вами развернется необычная картина.

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