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Ресторан, тату-салон, читальный зал. 10 фотографий, которые перевернут ваше представление о метро

27.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ресторан, тату-салон, читальный зал. 10 фотографий, которые перевернут ваше представление о метро

Одно из самых интересных мест, которое многие люди посещают каждый день, – метро. Здесь можно увидеть столько забавного, смешного и необъяснимого, что впечатлений хватит надолго. Например, живого гуся или человека-паука. Не верите? Тогда смотрите подборку фотографий и покупайте жетон в метро – кто знает, может быть, именно сегодня в подземке перед вами развернется необычная картина. 

У каждого свой транспорт


crazeecatladee 

Знакомьтесь: человек-дерево


subwaycreatures 

А этот герой в представлениях не нуждается


kellyJurfs 

Передвижной тату-салон 


subwaycreatures 

Чтобы жизнь была слаще 


leilss4reals 

Когда переговоры нельзя отложить 


brdesignguy 

Очень самостоятельный гусь


ericdadourian  

«А я сяду в кабриолет»


 yxll  

Добро пожаловать в читальный зал 
4chanAD 

Ужин по расписанию
ghatroad 


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Одно из самых интересных мест, которое многие люди посещают каждый день, – метро. Здесь можно увидеть столько забавного, смешного и необъяснимого, что впечатлений...
 
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