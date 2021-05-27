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Стена дома рухнула на припаркованный автомобиль. Проходившего мимо невозмутимого парня это мало впечатлило
Источник материала: Onliner
Недавно мы могли наблюдать, как спокойно житель российского городка
Героя истории зовут Райан Паттик, ему 17 лет, и он студент, живущий в городке Крайстчерч, графство Дорсет, в юго-западной части Великобритании. В минувшую пятницу он шел к ближайшей железнодорожной станции, чтобы успеть на экзамен в колледже. Проходя мимо одного из домов в районе Хайд Мьюз, он стал свидетелем ЧП. Кирпичная стена одного из них, по всей видимости из-за сильного ветра, упала на припаркованный на улице автомобиль. Несмотря на то, что все произошло в непосредственной близости от Райана, парень как ни в чем не бывало продолжил путь.
Как оказалось, невозмутимость была обманчива. «Я знаю, что на видео кажется, будто я в порядке, как будто для меня это нормально, но внутри я по-настоящему переживал, был потрясен», —
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