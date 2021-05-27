Стена дома рухнула на припаркованный автомобиль. Проходившего мимо невозмутимого парня это мало впечатлило

Источник материала: Onliner

Недавно мы могли наблюдать, как спокойно житель российского городка относится к полыхающей за его спиной собственной квартире. У Игоря из Краснотурьинска нашелся конкурент по невозмутимости, на этот раз проживающий в британском графстве Дорсет. Рядом с парнем на автомобиль рухнула стена дома, но, похоже, произошедшее слабо его заинтересовало.

Героя истории зовут Райан Паттик, ему 17 лет, и он студент, живущий в городке Крайстчерч, графство Дорсет, в юго-западной части Великобритании. В минувшую пятницу он шел к ближайшей железнодорожной станции, чтобы успеть на экзамен в колледже. Проходя мимо одного из домов в районе Хайд Мьюз, он стал свидетелем ЧП. Кирпичная стена одного из них, по всей видимости из-за сильного ветра, упала на припаркованный на улице автомобиль. Несмотря на то, что все произошло в непосредственной близости от Райана, парень как ни в чем не бывало продолжил путь.

Как оказалось, невозмутимость была обманчива. «Я знаю, что на видео кажется, будто я в порядке, как будто для меня это нормально, но внутри я по-настоящему переживал, был потрясен», — рассказал студент журналистам BBC. По его словам, он попытался поскорее оттуда выбраться, чтобы не пропустить поезд и свой экзамен.